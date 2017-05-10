10.05.2017 23:24:13

Ürdün, Suriye sınırında insansız keşif uçağı düşürdü

Ürdün ordusu:- 'Sınıra yaklaşmakta ısrar eden insansız keşif uçağı, angajman kuralları gereği düşürülmüştür'

Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Mefrak ilinin Suriye sınırında insansız keşif uçağı düşürdüğünü duyurdu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün sınırına yaklaşmakta olan insansız keşif uçağının, orduya ait F16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sınıra yaklaşmakta ısrar eden insansız keşif uçağı, angajman kuralları gereği düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

Düşürülen uçağın incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına götürüldüğü kaydedilirken, kime ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.