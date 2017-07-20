20.07.2017 08:00:38

Ürdün'den İsrail'e Kudüs mesajı

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Mescidi Aksa'yı yeniden ibadete açarak Kudüs'teki gerginliği sona erdirebileceğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Ürdün'ün Kudüs'teki gerginliği gidermek istediğini ve Mescidi Aksa'nın yeniden açılması için çalışmalara devam edeceğini açıkladı. Safadi, İsrail'in Mescidi Aksa'daki tarihsel ve hukuki statüsüne saygı gösterdiğini ve tüm girişimlerin sonunda kutsal mekanlarda gerginliklerin azaltılabileceğini belirtti. Bakan Safadi, krizi tetikleyen gerginliğin sona ermesinin İsrail'in elinde olduğunu ve bunu Mescidi Aksa'yı derhal açarak sağlayabileceğini ifade ederek, "Kutsal yerlerde güvenlik ve istikrarın korunması Ürdün'ün hedeflerinden biridir, ancak bu tarihi statükoyu değiştirerek değil buna saygı duyarak gerçekleştirilmelidir" dedi.



Kudüs'te devam eden gerginliğin aşırılık yanlıları için güvenliği ve istikrarı tehdit etme fırsatlarını artıracağını da sözlerine ekleyen Safadi, Ürdün'ün krizi çözmek ve gerginliği azaltmak için ortaklarıyla ve dostlarıyla çalışacağını söyledi.