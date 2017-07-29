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Ürdün'de 'Kudüs' Forumu
29.07.2017 19:29:47

Ürdün'de 'Kudüs' Forumu

Amman'da Ceraş Festivali kapsamında düzenlenen 'Ürdünlülerin Vicdanında Kudüs Forumu'na Kudüs uzmanları ve bir çok arkeolog katıldı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, 32. Ceraş Festivali etkinlikleri kapsamında "Ürdünlülerin Vicdanında Kudüs Forumu" düzenlendi.

Ürdünlü Kudüs uzmanları ve arkeologların katılımıyla Amman'daki Kraliyet Kültür Merkezinde iki oturum olarak düzenlenen forumda, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili tarihi ve güncel konular ele alındı.

Aksa'nın imarı işlerinde uzman Abdullah el-İbadi, forumda yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'nın yeniden inşa sürecinden söz ederek, Aksa'nın içindeki en önemli tesislerin tarihi önemi ve İsrail'in zaman içerisinde yaptığı genişletme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ürdün Kudüs İşleri Kraliyet Komitesi Genel Sekreteri Abdullah Kenan da Ürdün'ün Kudüs'e yönelik siyaseti, Kudüs'ün yaşadığı zor durumlar ve İsrail'in kentin Arap, İslami ve Hristiyan kimliğine yönelik saldırılarını anlattı.

Forumda bulunan arkeologlar da Yahudilerce ileri sürülen "Süleyman Tapınağı" teorisini eleştirdi.

- Son iki haftada neler yaşandı?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine önceki gün ikindi namazı için Harem-i Şerif'e gelmiş ancak, İsrail polisi önce Aksa'nın bazı kapılarını açmamıştı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açılmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti.

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ederek, Aslanlı (Esbat) Kapısı dışındaki tüm kapıları kapatmıştı.

Polisin müdahalesinde yüzden fazla Filistinli yaralanmıştı.


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