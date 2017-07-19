19.07.2017 13:13:54

Ürdün ABD’den 190 bin dolarlıklık askeri araç aldı

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD’den sınırı korumak için 190 bin dolar değerinde 25 taktik kamyonu aldığı bildirildi.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ürdün Silahlı Kuvvetleri, kısa bir süre önce Hafif Orta Ölçekli Taktik Araçları olarak bilinen ve yaklaşık 190 bin ABD doları değerinde ABD'den 25 taktik kamyonu aldı” denildi.

Açıklamada, kamyonların JAF Sınır Karakol Gücü'nü tehditlere karşı koruyacağı, tüm hava ve arazi koşullarında birlik hareketlerini gerçekleştireceği aktarıldı. Kamyonların olası durumlarda silah sistem platformu olarak da kullanıldığı bildirildi.