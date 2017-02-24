24.02.2017 17:40:47

Unvanda yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi

İnönü Üniversitesinde profesörlüğe ve doçentliğe yükselen akademisyenlere, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İnönü Üniversitesinde profesörlüğe ve doçentliğe yükselen akademisyenlere, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Aldulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, senato üyeleri ve unvanda yükselen akademisyenler katıldı. Akademisyenler Doç. Dr. Serpil Düşünceli Demir, Doç. Dr. Mehmet Önal, Doç. Dr. Ali Aksoy, Doç. Dr. Mahmut Fırat, Doç. Canan Akmil Başar, Doç. Dr. Halil Düzova, Doç. Dr. Cemalettin Aydın, Doç. Dr. Nevzat Bayri, Doç. Dr. Serkan Polat, Doç. Dr. Bünyamin Akdemir, Doç. Dr. Cemil Çolak ve Doç. Dr. A. Sami Akbulut profesör ünvanına, Yrd. Doç. Dr. Sait Murat Doğan, Yrd. Doç. Dr. Emrah Otan, Yrd. Doç. Dr. Kader Sürmeli, Yrd. Doç. Dr. Cahit Külekçi, Yrd. Doç. Dr. Vehbi Bayhan, Yrd. Doç. Dr. Niyazi Özer, Yrd. Doç. Dr. Müge Karadağ ve Yrd. Doç. Dr. Fatma Mutlu ise doçentlik unvanına yükseldi. Unvanda yükselen akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Yeni unvanları ve kadrolarını alan siz kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bilimsel çalışmalarınız ve eğitime olan katkılarınızla bu ülkeye faydalı olduğunuz için üniversite olarak sizi destekliyoruz. Üniversitemizi hep birlikte ileriye taşıyacağız" diye konuştu.Daha sonra profesör ve doçentlik unvanı alan akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi. Tören, çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.