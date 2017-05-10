11.05.2017 08:56:43

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları yeniden canlanıyor

Erzincan Belediyesi İş Kur işbirliğinde meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan Kilim dokuma, Tablo ve Bakır İşlemeciliği kursları devam ediyor.

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Erzincan Belediyesi İş Kur işbirliğinde meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan Kilim dokuma, Tablo ve Bakır İşlemeciliği kursları devam ediyor.Belediye hizmet binasında ve Erzincan Belediyesi Kültür Merkezinde, uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara özellikle bayanlar yoğun ilgi gösteriyor.Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Hemşehrilerimizin sosyalleşmesi ve meslek edinmesi bizler için önemli. Bunun yanında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı insanlarımıza öğretip gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Türk kültüründe halının ve kilimin yeri bambaşkadır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar her Türk'ün hayatında halı ve kilim mutlaka yer almıştır. Kilimcilik, maalesef günümüzde modern halıcılığın gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız arasında girmiştir. Biz bu sanatı yeniden canlandırmak için kilim kursu açtık. Gerçekten çok başarılı bir iş ortaya çıktı. Kursiyerlerimiz, kısa zamanda, profesyonellere taş çıkaracak derecede kilim dokuyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum." dedi