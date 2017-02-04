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Ünlülerin yüz estetiği ihtiyaçları
04.02.2017 12:28:43

Ünlülerin yüz estetiği ihtiyaçları

İhtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilen estetik operasyonların kişileri istedikleri görünüme kavuşturmada etkili olduğuna dikkat çeken Estetik Cerrah Dr. Defne Erkara, son yıllarda dünyadan ve Türkiye'den birçok ünlü ismin de estetik operasyonlar ile sıkça gündeme geldiğini belirtti.

İhtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilen estetik operasyonların kişileri istedikleri görünüme kavuşturmada etkili olduğuna dikkat çeken Estetik Cerrah Dr. Defne Erkara, son yıllarda dünyadan ve Türkiye'den birçok ünlü ismin de estetik operasyonlar ile sıkça gündeme geldiğini belirtti.

Medyada başarılı ve başarısız yüz estetiği operasyonları geçiren ünlülerin değişimi ile ilgili haberlerin sıkça yer aldığını söyleyen Estetik Cerrah Dr. Defne Erkara, Hollywood ünlülerinin daha iyi bir görünüm için yüz estetiği açısından nelere ihtiyacı olabileceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erkara'nın değerlendirmeleri şöyle:

"Angelina Jolie

Genel olarak yüz kemik çatısı oldukça orantılı. Boyuna göre aşırı zayıf olmasına rağmen elmacık ve çene kemikleri şekilli ve belirgin olduğundan hala taze bir görünüme sahip. Yüz oranlarına baktığımız zaman biraz alın kısmında genişlik mevcut. Bu da saç kesimiyle çok kolay kamufle edilebilir. Ağız çevresindeki gülme çizgilerinde derinleşmeler başlamış. Gözaltlarında, orta yüzün hafif aşağıya doğru yer değiştirmesi yüzünden, halkalanma mevcut. Bunlar çeşitli kalınlıkta dolgularla kolayca kamufule edilebilir. Göz çevresinde kaz ayakları görülmüyor. Muhtemelen düzenli botoks yaptırıyor. Bu yaşta bir hanımda en azında 1-2 çizgi beklenirdi. Bütün bunların yanında cildini çok iyi nemlendiriyor ve güneşten koruyor ya da makyaj ve photoshop oldukça başarılı.

Catherine Zeta Jones

Yüz güzelliğinde en önemli ayrıntı alın, yanak, çene uzunluklarının orantılı olması, burun-dudak genişliğinin, yüz genişliği ile orantılı olması. Tüm bunları Catherine Zeta Jones'da görebiliyoruz. Bu nedenle burun ya da çeneye ilişkin herhangi bir cerrahi işlem gerekmiyor. Ancak kaş yapısı genetik olarak bir miktar düşük olduğundan, üst göz kapağındaki yaşlılık belirtileri belirgin şekilde ortaya çıkmış durumda. Göz çevresi mimiklerini çok kullanan bir bayan, bu nedenle botoksu hayatından çıkartmamalı. Alt göz kapaklarında da bir miktar deri bollukları oluşmuş durumda. Üst alt göz kapağı estetiğinden çok fayda görüyor. Ağız çevresi gülme çizgilerinde belirginleşme fazla. Makyaj bunu gizleyemiyor. Muhtemelen cildi çok kuru, bu nedenle düzenli nem verici mezoterapiyi yüz ve boynuna yaptırmalı. Yaşından dolayı dudaklarında bir miktar dolgunluk kaybı oluşmuş. Özellikle dudak kenarlarının belirginliği kaybolmuş. Bu da sürülen rujun dudakları güzel göstermesine engel oluyor. Dudak beyaz çizgisinin ince bir dolgu ile dolgunlaştırılması dudağın şeklini bozmadan hoş bir görünüm verecek.

Christian Bale

Christian Bale'de burun orta alt kısmındaki kolimella dediğimiz bölge aşırı düşük. Burun sırtı üstten geniş olmasına rağmen uca doğru gittikçe daralması ve eğrilmesi görülüyor. Bu durum görsel estetiği bozmasının yanında muhtemelen nefes alma sıkıntısına da yol açıyor. Burun estetiğinin deviasyon ameliyatı ile birlikte yapılması şart. Bu yapıldığı takdirde yüz orantılarında da olumlu bir düzelme olacak. Erkeklerde belli belirsiz göz çevresinde çok derinleşmiş alanlara, kaşı kaldırmayacak şekilde botoks yapılması uygun. Christian Bale'de de bu durum küçük olan gözlerinin daha belirgin hale gelmesini sağlayacak. Ağız çevresi gülme çizgileri oldukça belirgin. Ancak sakal ve bıyık kullandığı için bu çizgiler çok rahatsızlık yaratmıyor. Sakalı keserse onlara da ince dolgu ya da yağ enjeksiyonu ile müdahale edilmesi daha canlı bir görünüm sağlayacak.

Jennifer Aniston

Bir bayana göre sert yüz hatları mevcut. Gözlerinin güzelliği ona çekicilik veriyor. Yaşı ilerledikçe mimik çizgilerinde de derinleşme fazlasıyla arttı. Bu yüzündeki sert ifadeyi daha belirginleştiriyor. Hâlbuki daha genç yaşlarda doğal, hafif burun ucunu kaldıracak şekilde bir burun estetiği ve alt çenenin kısaltılması yapılsaydı daha yumuşak hatlara sahip olurdu. Sanırım bu yaştan sonra, bu değişikliklere gitmeyecek. Bu yüzden şimdiki görüntüsünü daha çekici ve genç yapmak için, alın ve göz çevresi çizgilerden botoks ile kurtulmalı, ancak alındaki derin çizgiye botoks yanında dolgu yapılması gerekecek gibi duruyor. Kilo vermemesi gerekiyor. Kilo verdikçe yüzündeki deride sarkma fazlalaşacağından yağ enjeksiyonu gerekebilir. Ağız kenarındaki derin çizgiler dolgu ile azaltılabilir. Dudaklarda incelme erken yaşta başlamış. Dudak V' sinin dudak dolgusu belirginleştirilmesi uygun olacak.

Brad Pitt

En sonunda bu adam da yaşlandı. Açık ten, kalkık burun ve hoş yüz çerçevesi, uzun bir süre yaşından çok daha genç görünmesini sağladı. Erkeklerde sakal, alt yüzdeki problemleri saklamak için ideal. Kaş yapısı hep düşüktü. Ama artık bu düşüklük görsel olarak rahatsız ediyor. Saç içinden girilerek yapılacak kaş ve şakak germe en az 5 yaş geriye götürüyor. Bence işi nedeniyle göz çevresi ve alında mutlaka botoks kullanmalı. Gözaltlarında yağ dokusu aşağı doğru yer değiştirdiğinden o bölgenin ışık dolgusu ile desteklenmesi doğal ve sağlıklı bir görünüm sağlayacak.

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