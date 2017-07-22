SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ünlü tatil merkezinde çeyrek altın fiyatına hamburger
22.07.2017 13:14:15

Ünlü tatil merkezinde çeyrek altın fiyatına hamburger

Ege'nin gözde tatil beldesi Çeşme'de 240 TL'ye satılan hamburgerin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamazken, Türkiye'de sadece Çeşme'de yapılan Lobster Burger'i tatmak için müşteriler adeta birbiriyle yarışıyor.

Çeşme Alaçatı'da sosyetenin uğrak yeri olan Fatih Alkan'ın işletmesinde hamburgerin fiyatını duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Yurt dışından getirilen zengin içeriği sebebiyle fiyatın tavan yaptığı işletmede, özel yapım hamburger 240 TL'ye satılıyor. Türkiye'nin en pahalı hamburgerini Zio Beach içinde işlettikleri restoranda satışa sunan işletme sahibi Fatih Alkan, hamburgerin ekmeği dışındaki tüm iç malzemelerinin yurt dışından getirildiğini belirtti.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA YERDE YOK"

Pahalı olmasının sebebinin ise zengin içeriği olduğunu kaydeden Alkan, "Istakozu yurt dışında ithal ediyoruz. Bir kiloluk ıstakozun içinden elde edilen 250 gram etin tamamını burgerin içinde kullanıyoruz. Ayrıca kendi işlediğimiz özel bir et ile trüf mantarı var. Bununla beraber bir özel sos yapıyoruz. En son içine de havyar ekleyip tamamlıyoruz. 240 liralık hamburger aslında sadece bir hamburger değil, içinde sadece etten oluşan bir burger değil. İçinde ıstakoz olduğu için bu fiyatı buluyor. Bir kiloluk ıstakozun alım maliyeti belli. Biz bunu müşteriye aktarınca anlayışla karşılıyor. Türkiye'de şu anda bizden başka hiçbir yerde yok. Yurt dışındaki muadiller kadar hatta onlardan daha iyi yaptığımızı iddia edebilirim" dedi.

Hamburgerin ön hazırlık aşamasının 8 saat olduğunu, müşteriye ise 40 dakika içinde servis edildiğini belirten Fatih Alkan, donuk ürün kullanmadıklarını, havuzlardan canlı olarak çıkartılan ıstakozların kullanıldığını dile getirdi.

240 LİRAYI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Hamburgerin fiyatını görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve hemen sorduklarını ifade eden Alkan, "Tabii ki müşterilerimiz 240 lirayı görünce şaşırıyor. Çok merak eden olursa hatta biz ikram ediyoruz. İlla bu rakamı ödemesine gerek yok. Herkesin ulaşabileceği bir şey olması lazım. İçindeki malzemeyi izah edince kanaat getirip, 'Bu fiyat buna uygun' diyorlar. Talep çok iyi, insanlar bunu denemek istiyor. Tabi ki her gün yenecek bir ürün değil. Özellikle yurt dışına giden, Yunanistan'a giden kişiler buraya gelip çok beğendiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÖRDEK YAĞINDA PATATES KIZARTMASIYLA SERVİS EDİLİYOR"

Günde 50 kilo ıstakoz tüketildiğini belirten Alkan, hamburgeri yine Türkiye'de sadece kendilerinin yaptığı ördek yağında hazırlanmış, 3 pişirme aşamasından geçen özel patates kızartması ile servis ettiklerini belirtti.

"İSKONTO YAPIYORUZ, BAZEN İKRAM BİLE EDİYORUZ"

5 kişilik bir ailenin hamburger yiyip çıkmasının normal şartlarda bin 200 TL'yi bulduğunu aktaran Alkan, "Biz mümkün olduğu ölçüde iskonto yapıyoruz. Tabii ki rakamları ulaşabilecekleri yere getirmeye çalışıyoruz. İnsanların denemesini istiyoruz. Fiyatta çok sert davranmıyoruz hatta bazı insanlara ikram ettiğimiz de oluyor" dedi.

Dünyayı gezen biri olarak çıktığı yurt dışı gezilerinde bu hamburgeri keşfeden Fatih Alkan, hamburgerin yapımı için İngiltere'den şefler getirerek eğitim aldıklarını anlattı.

"FİYATI İLE TARTIŞILDI AMA..."

Türkiye'nin gözde tatil beldeleri varken yurt dışına gidilmesine bir vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu da sözlerine ekleyen Alkan, şunları söyledi:

"Ben bir işletmeci olarak değil ama bir vatandaş olarak bu kadar yurt dışına gidilmesinden rahatsızım. Türkiye'de de bu ürünlerin en iyisini en az onlar kadar iyi üretiyoruz. Ben zaten bunu göstermek istedim. Herkes Türkiye'de aynı lezzetleri makul olan fiyatlarla yiyebilmeli. Bu fiyatı ile çok tartışıldı ama biraz da ürünü içeriği ile tartışmak lazım. Bu içerikte de güçlü kuvvetli bir ürün. Dediğim gibi bir Fransız, İngiliz, İtalyan bunu becerebiliyorsa biz de becerebiliriz hatta daha iyisini de yapabiliriz."

LOBSTER BURGER İÇERİĞİ

Lobster Burger, Fransız tereyağıyla hazırlanan hamburger ekmeği içine ıstakoz eti, İngiliz chedar peyniri ve havyar konularak servis ediliyor. İtalyan trüf mantarından hazırlanan özel sos ekleniyor. Yanındaki patates kızartması ise ördek yağında hazırlanıyor.


    YORUM YAZ
Burak Yılmaz'ın fiyatı belli oldu
Burak Yılmaz'ın fiyatı belli oldu
Çin ekibi Beijing Guoan, Burak Yılmaz için 5 milyon euro istedi. 4 milyon euroyu gözden çıkaran Trabzonspor, transferi bitirmek üzere.
22.07.2017 13:45:56
Jim Mattis'ten Bağdadi açıklaması!
Jim Mattis'ten Bağdadi açıklaması!
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD'in elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını ve örgüt içinde rolünü devam ettirdiğini söyledi.
22.07.2017 13:36:40
Tudor'un kaderi belli oldu
Tudor'un kaderi belli oldu
Galatasaray Yönetimi, yaptığı toplantı sonrasında Igor Tudor'un takımda kalması kararını aldı.
22.07.2017 13:30:52
Bir haftada 346 yabancı uyruklu yakalandı
Bir haftada 346 yabancı uyruklu yakalandı
Akdeniz ve Ege Denizi'nde sahil güvenlik unsurlarınca bir haftada 346 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
22.07.2017 13:22:02
Turizmde istihdam düşüşü yavaşladı
Turizmde istihdam düşüşü yavaşladı
2016'da Rusya ile yaşanan uçak krizi ile başlayan ve terör olayları ile daha da büyüyen turizmdeki kriz 2017'de yaralarını sarıyor.
22.07.2017 13:20:23
1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi
1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalanırken, şahısların deposunda ele geçirilen esrar maddesinin piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu tespit edildi.
22.07.2017 13:17:38
Kuzey Irak'ta eğitim alan terörist Muş'ta yakalandı
Kuzey Irak'ta eğitim alan terörist Muş'ta yakalandı
Muş'ta polis tarafından yapılan operasyonda, Kuzey Irak'ta sabotaj ve bomba eğitimi aldığı tespit edilen bir terörist ile ona yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 kişi yakalandı.
22.07.2017 13:17:00
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı
Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Çağrılara kulak verin!
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Çağrılara kulak verin!
Filistin, İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldı
Filistin, İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldı
Beyaz Saray Sözcüsü istifa etti
Beyaz Saray Sözcüsü istifa etti
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya açıklaması
'Büyükada' toplantısına ilişkin önemli karar!
'Büyükada' toplantısına ilişkin önemli karar!
Hamas Lideri Heniyye'den açıklama!
Hamas Lideri Heniyye'den açıklama!
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Yeni bakan harekete geçti
Yeni bakan harekete geçti
Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi
Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi
SON YORUMLANANLAR
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
Kıbrıs barış Harekatı 43. yılında: 'Ecevit Londra’dayken Erbakan operasyon emri verdi'
Kıbrıs barış Harekatı 43. yılında: 'Ecevit Londra’dayken Erbakan operasyon emri verdi'
Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon
Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları