03.02.2017 12:52:15

Ünlü sanatçı ilkokulda böyleydi

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı.

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Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı.Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının 1972 yılında çekilen fotoğrafı ile günümüzde çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde, neredeyse hiç değişmediği görülüyor.