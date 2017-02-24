24.02.2017 15:03:10

Ünlü Piyanist Şevki Karayel'den piyano şöleni

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın (ASO) konser solisti olarak sahne alan dünyaca ünlü Piyanist Şevki Karayel'e eşlik ettiği, J. S. Bach ve U. C. Erkin'in eserlerine yer verilen konser, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

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Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın (ASO) konser solisti olarak sahne alan dünyaca ünlü Piyanist Şevki Karayel'e eşlik ettiği, J. S. Bach ve U. C. Erkin'in eserlerine yer verilen konser, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.Konserde, J.S. Bach'tan "3 numaralı Orkestra Süitinden Air, Konçerto No.1 Re minor, BWV 1052, Konçerto No.5 Fa minor, BWV 1056", U.C. Erkin'den "Sinfonietta" eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.