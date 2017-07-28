28.07.2017 17:48:22

Ünlü isimlerin yağmur paylaşımları

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yağmur paylaşımlarında bulundu. Bazı isimler şiddetli yağışa trafikte yakalanırken kimileri de ceviz büyüklüğündeki doluyla fotoğrafını paylaştı.



Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle dönerken, birçok noktada ağaçlar devrilip, çatılar uçtu. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Bazı isimler şiddetli yağışa trafikte yakalanırken, kimileri de ceviz büyüklüğündeki doluyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü isimler o anları sosyal medya hesaplarından şu sözlerle dile getirdi:



Demet Akalın: "Cuma günü tüm dualarımıza ekleyelim. Vatanımızı, evimizi, barkımızı afetlerden koru Yarabbi, geçmiş olsun canım İstanbul"



Felakete trafikte yakalanan Murat Boz: "Arabanın camı kırıldı. Bu nasıl bir doludur? Bu kadar uzun süre devam edenine ömrümde ilk defa şahit oluyorum"



Cansel Elçin: "Fırtınada sığındığım yer veteriner kliniği"



Işın Karaca: "Sen koru Allah'ım... İstanbul'um, gelmiş geçmiş olsun.. İnşallah kimsenin canı yanmamıştır"



Hakan Hatipoğlu: "Dolu, Panama ve Dominik'te bile böyle bir şey görmedim. Şaşkınım umarım hasar yoktur. Allah korusun"



Wilma Elles: "İstanbul'da buz yağdı"



Ceyhun Yılmaz: "İstanbul'da fırtına ve selden çöken yerler var. Yaralılar olduğu söyleniyor. Yardım duyuruları için Twitter hesabım açıktır. Herkese geçmiş olsun"



Müge Boz: "Sanırım Harem'de düşen vinçlerin çıkardığı yangını yakaladı"



Armağan Çağlayan: "Doğa intikamını alacak tabi"



Işıl Reçber: "İstanbul böyle dolu, yağmur görmedi. Camlar kırılacaktı. Sel, deprem, dolu derken umarım kapatmışızdır doğal afet sezonunu"



Gani Müjde: "Göklerden gelen bir dolu vardır"