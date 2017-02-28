28.02.2017 17:46:45

Ünlü fotoğrafçı Şule Erdem'den Kadınlar Günü için özel sergi

Fotoğraf sanatçısı Şule Erdem, Türk asıllı Alman dansçı Ninel Çam'in 'kadına şiddet' temalı çalışmasından ilham alarak çektiği fotoğraflar, 6-12 Mart tarihleri arasında sergilenecek.

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Fotoğraf sanatçısı Şule Erdem, Türk asıllı Alman dansçı Ninel Çam'in 'kadına şiddet' temalı çalışmasından ilham alarak çektiği fotoğraflar, 6-12 Mart tarihleri arasında sergilenecek.Fotoğraf sanatçısı Şule Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadına şiddet' temalı 'Zarf' isimli fotoğraf sergisi açacak. Ünlü sanatçının Türk asıllı Alman dansçı Ninel Çam'ın çalışmalarından etkilenerek hazırladığı çalışmaları 6-12 Mart tarihleri arasında Eataly'de sergilenecek. Sergiden elde edilecek gelir başta meme kanseri olmak üzere meme hastalıkları üzerine hem sağlıklı insanları hem de sağlık çalışanlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla kurulan Pembe Kurdele Derneği'ne bağışlanacağı bildirildi.Fotoğraf sanatçısı Erdem, Ninel Çam'in gerçekleştirdiği 'kadına şiddet' temalı çalışmanın kendisini çok etkilediğini ifade ederek şunları söyledi: "Bir kadının içinde bulunduğu tüm sancıların, sanatçının 'Envelope' (Zarf) adını verdiği örtü içindeki devinimlerinin ortaya çıkardığı estetik nüansları muhteşemdi. Bu gösteriyi, sahneden alıp fotoğrafa taşıyarak belgelediğim tarih aynı zamanda kemoterapi aldığım tarihlerdir. Ninel'in gösterisinde, bu süreçte yaşadığım sancılar ve mücadelenin bu performans ile vücut bulmuş halini gördüm. Fotoğrafta konu başlığım 'Kadına dair her şey' olduğu için, sahnede izlediğim performans, bana hem kadınların bu ülkede ve dünyada ayakta kalabilmek uğruna yaşadığı sancılı süreçleri, hem de hastalığım ile mücadelemi hissettirdi. Bu duygular içerisinde, beyaza boyama tekniği ile çalışmayı uygun gördüğüm fotoğraflarım ortaya çıktı. Beyaz; çünkü biz kadınlar bünyemizde bütün renkleri barındırır ve hayata yansıtırız. Beyaz renk, görülebilir dalga boylarındaki tüm renkleri kapsayan renktir. Fotoğraflar bu yüzden beyazdır" dedi.