16.02.2017 14:33:35

Ünlü Ekonomist Vedat Özdan Gaziantepli sanayicilerle bir araya geldi

Gelişen dünya ekonomisinden taze bilgiler almak ve takip etmek açısından oldukça önemli rol oynayan Ekonomi Buluşmaları kapsamında ünlü ekonomist Vedat Özdan, Gaziantep GAOSB tarafından düzenlenen konferansta sanayicilerle buluştu.

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Gelişen dünya ekonomisinden taze bilgiler almak ve takip etmek açısından oldukça önemli rol oynayan Ekonomi Buluşmaları kapsamında ünlü ekonomist Vedat Özdan, Gaziantep GAOSB tarafından düzenlenen konferansta sanayicilerle buluştu.GAOSB Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayiciler katıldı. Başkan Köken konferansın açılış konuşmasında,"Ekonomiyi bilmeden ticaret yapılmaz, bunun için de sanayicilerimizle bu toplantıları sık sık tekrarlayacağız. GAOSB olarak sanayicilerimizin ekonomik sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.Türkiye ve Çin ekonomisi hakkın da bilgi veren Ekonomist Vedat Özdan, "Çin Halk Cumhuriyeti dışa açılma ve piyasa ekonomisine geçiş yönünde önemli adımlar atmış ve azgelişmiş ülke konumunda iken, dünyanın ikinci en büyük ülkesi konumuna gelerek, dünya ülkelerinin odaklandığı bir ülke konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.Özdan, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin beşeri sermayesi de ekonomik büyümesi açısından, eğitim seviyesinin yüksek olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Buna ilaveten, Çin Halk Cumhuriyeti, insani kalkınma açısından da önemli sayılabilecek gelişmeler yaşamıştır. Özdan son olarak, Türkiye'nin büyük sıçramalar yapabilmesi için katma değeri yüksek olan teknolojik ürünlere yönelmesi gerektiğini aynı zamanda da tasarruf, verimlilik, girişimcilik gibi kavramları da ekonominin olmazsa olması olarak görmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.GAOSB kalitesini tescillediKonferansın bitiminde TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Levent Çalışır, 2015 versiyonunu ilk alan OSB olarak, İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve ISO 1400:2015 ÇevreYönetim Sistemi Belgelerini, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken' e takdim etti.Konuşmalarına TSE'yi tanıtarak başlayan Çalışır, "Misyonlarının ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak, standardizasyonu sağlamak olduğuna dikkat çekti. Bu sebeple Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İSO 9001:2015 veISO 1400:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerini alarak ulusal bölgesel, uluslararası alanda tercih edilen yönlendirici lider bir kuruluş olma yolunda sağlam adımlar atmaya başlamıştır. Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken,"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunarak,İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve GAOSB Atık su Arıtma Tesisimiz İçin aldığımız ISO 1400:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile OSB'mizin kalitesi bir kez daha tescillenmiş oldu. Başkan Deniz Köken emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.