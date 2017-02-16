SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ünlü Ekonomist Vedat Özdan Gaziantepli sanayicilerle bir araya geldi
16.02.2017 14:33:35

Ünlü Ekonomist Vedat Özdan Gaziantepli sanayicilerle bir araya geldi

Gelişen dünya ekonomisinden taze bilgiler almak ve takip etmek açısından oldukça önemli rol oynayan Ekonomi Buluşmaları kapsamında ünlü ekonomist Vedat Özdan, Gaziantep GAOSB tarafından düzenlenen konferansta sanayicilerle buluştu.

Gelişen dünya ekonomisinden taze bilgiler almak ve takip etmek açısından oldukça önemli rol oynayan Ekonomi Buluşmaları kapsamında ünlü ekonomist Vedat Özdan, Gaziantep GAOSB tarafından düzenlenen konferansta sanayicilerle buluştu.

GAOSB Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayiciler katıldı. Başkan Köken konferansın açılış konuşmasında,"Ekonomiyi bilmeden ticaret yapılmaz, bunun için de sanayicilerimizle bu toplantıları sık sık tekrarlayacağız. GAOSB olarak sanayicilerimizin ekonomik sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye ve Çin ekonomisi hakkın da bilgi veren Ekonomist Vedat Özdan, "Çin Halk Cumhuriyeti dışa açılma ve piyasa ekonomisine geçiş yönünde önemli adımlar atmış ve azgelişmiş ülke konumunda iken, dünyanın ikinci en büyük ülkesi konumuna gelerek, dünya ülkelerinin odaklandığı bir ülke konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Özdan, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin beşeri sermayesi de ekonomik büyümesi açısından, eğitim seviyesinin yüksek olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Buna ilaveten, Çin Halk Cumhuriyeti, insani kalkınma açısından da önemli sayılabilecek gelişmeler yaşamıştır. Özdan son olarak, Türkiye'nin büyük sıçramalar yapabilmesi için katma değeri yüksek olan teknolojik ürünlere yönelmesi gerektiğini aynı zamanda da tasarruf, verimlilik, girişimcilik gibi kavramları da ekonominin olmazsa olması olarak görmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

GAOSB kalitesini tescilledi

Konferansın bitiminde TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Levent Çalışır, 2015 versiyonunu ilk alan OSB olarak, İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve ISO 1400:2015 ÇevreYönetim Sistemi Belgelerini, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken' e takdim etti.

Konuşmalarına TSE'yi tanıtarak başlayan Çalışır, "Misyonlarının ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak, standardizasyonu sağlamak olduğuna dikkat çekti. Bu sebeple Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İSO 9001:2015 veISO 1400:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerini alarak ulusal bölgesel, uluslararası alanda tercih edilen yönlendirici lider bir kuruluş olma yolunda sağlam adımlar atmaya başlamıştır. Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken,"Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunarak,İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve GAOSB Atık su Arıtma Tesisimiz İçin aldığımız ISO 1400:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile OSB'mizin kalitesi bir kez daha tescillenmiş oldu. Başkan Deniz Köken emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Galatasaray Tudor yönetiminde çalışıyor
Galatasaray Tudor yönetiminde çalışıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Igor Tudor yönetiminde devam etti.
16.02.2017 14:54:54
Le Pen'den İngiltere'ye bir kez daha Brexit desteği
Le Pen'den İngiltere'ye bir kez daha Brexit desteği
Aşırı sağcı Le Pen 'İngiltere, 'AB hapishanesinden' kaçtığı için cezalandırılmamalı' dedi.
16.02.2017 14:46:56
Kardak nöbetine ’fırtına’ arası
Kardak nöbetine ’fırtına’ arası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak kayalıklarını denetlemesinin ardından başlayan Yunan ve Türk sahil güvenlik arasındaki gerginlik yerini sessizliğe bıraktı.
16.02.2017 14:44:13
Barcelona Lassa'da Navarro ameliyat edildi
Barcelona Lassa'da Navarro ameliyat edildi
Barcelona Lassa'nın deneyimli oyuncusu Juan Carlos Navarro, ameliyat edildi.
16.02.2017 14:43:58
İngiliz bankasına evrakta tahrifat suçlaması
İngiliz bankasına evrakta tahrifat suçlaması
İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland’ın (RBS) bazı yöneticilerinin bankanın kayıtlarında tahrifat yaptığı öne sürüldü.
16.02.2017 14:39:05
Bingöl'de PKK'nın 2 sığınağı imha edildi
Bingöl'de PKK'nın 2 sığınağı imha edildi
Bingöl'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.
16.02.2017 14:35:13
Çanakkale sallanmaya devam ediyor
Çanakkale sallanmaya devam ediyor
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde deprem hareketliliği devam ediyor.
16.02.2017 14:34:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Adil Gür: Bahçeli hayır deseydi de...
Adil Gür: Bahçeli hayır deseydi de...
Abdülkadir Selvi: Seçimi onlar belirleyecek
Abdülkadir Selvi: Seçimi onlar belirleyecek
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları