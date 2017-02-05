Unkapanı Köprüsü üzerinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Unkapanı Köprüsü üzerinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
IHAAW150127-ASA/05-02-2017
- Unkapanı Köprüsü üzerinde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
05.02.2017 15:01:27 TSI
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