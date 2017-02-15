15.02.2017 09:55:14

Üniversiteye girişte yeni dönem

Bazı fakültelerin kendi öğrencisini kendisi seçmesi de gündemde.

Sabah'ta yer alan habere göre, hükümetin 2019'a kadar üniversiteye giriş sisteminde yapacağı değişimler arasında bazı fakültelerin kendi öğrencisini kendi seçmesini de öngörülüyor.

Öğrenciler sadece ders başarısıyla değil, lise boyunca hazırlayacakları projeler, katılacakları sosyal sorumluluk çalışmaları ile ilgi ve yeteneklerine göre üniversiteye girecekler.

Bu sistemle bazı fakültelerin belirlediği barajı geçenler söz konusu bölüme başvuracak. İlgili bölüm mülakat, uygulama ve öğrencinin lise boyunca sergilediği performansı dikkate alarak seçim yapacak.

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