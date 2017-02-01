01.02.2017 15:05:30

Üniversitenin yeni yönetimi ilk Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarını gerçekleştirdi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde göreve gelen yeni yönetim, ilk yönetim kurulu ile senato toplantısını gerçekleştirdi.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde göreve gelen yeni yönetim, ilk yönetim kurulu ile senato toplantısını gerçekleştirdi.7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında rektörlük senato salonunda yapılan toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile rektör danışmanları katıldı.Rektör Karacoşkun'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar ile gündem maddeleri görüşüldü.