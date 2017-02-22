22.02.2017 13:15:15

Üniversiteli reçellere patent

Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan MYO, Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin yaptığı sebze reçellerine patent alacak.

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Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan MYO, Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin yaptığı sebze reçellerine patent alacak.Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Hülya Akbaş, öğrencilerin yaptığı sebze reçellerinin son derece güzel olduğunu belirterek, "Patent müracaatında bulunacağız. Daha evvel Yenişehir'de yapılan biber festivalinde biber reçeli denemesi yapmıştık. Bunda başarılı olduk ve patent için başvuruda bulunduk" dedi.Ağırlıklı olarak bölgede yetişen ürünlerden reçel yaptıklarını anlatan Hülya Akbaş, "Aromatik olarak nane, turunçgillerden portakal kabuğu, bezelye, nar, ayva, kırmızı lahana, pancar, enginar reçelleri yaptık. Tatları da çok güzel oldu. Yenişehir ovası çok verimli. Her türlü mahsul yetişiyor. En büyük sıkıntı bu ürünlerin pazarlanması. Yaş sebze olarak satıldığında üretici fazla para kazanamıyor. Bu tür ambalajlanarak daha iyi para kazanılıyor. İnşallah patent baş vurularımızdan sonra Yenişehirli girişimciler bu konulara eğilip seri üretim yapar" diye konuştu.