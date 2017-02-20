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Üniversiteli gençler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için yürüdü
20.02.2017 14:19:55

Üniversiteli gençler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için yürüdü

Akdeniz Üniversitesinde 400'e yakın ülkücü, 2015 yılında bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle yürüyüş yaptı.

Akdeniz Üniversitesinde 400'e yakın ülkücü, 2015 yılında bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle yürüyüş yaptı.

20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsünde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 2'nci ölüm yıl dönümü sebebiyle, Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde ülkücü gençler yürüyüş gerçekleştirdi. Yakut çarşısı önünde toplanan yaklaşık 400 kişilik ülkücü grup, ellerinde Çakıroğlu'nun resimleri ve dövizlerle 'Kampüste PKK istemiyoruz', 'Şehidim hakkını helal et bize', 'Şehir Fırat Çakıroğlu' ve 'Dişe diş, kana kan, intikam, intikam' sloganları atarak Edebiyat Fakültesi önüne geldi.

Burada grup adına bir basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Üniversite Birim Başkanı Musap Kozankurt, Furat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünden dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, olayla ilgili ihmaller yaşandığını ileri sürdü. Türk milliyetçileri olarak ülkenin bekası adına canlarını vermekten geri durmayacaklarını söyleyen Kozankurt, "Ancak üzerimize çöreklenmek istenen bu kirli elleri, art niyetli kişileri sevindirmeyeceğiz. Tek isteğimiz bu memlekette insanlarımızın huzur ve barış içerisinde yaşamasıdır. Tek isteğimiz adalettir. Üniversiteler bölücü terör örgütünün yuvası haline getirilmektedir. Terör örgütü kırsaldaki başarısını şehirlere ve üniversitelere taşımaktır. Devletimiz gerekli önlemi almazsa daha çok canlar yanacaktır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından sloganlara devam eden grup, daha sonra hep bir ağızdan ülkücü yemini ederek dağıldı.
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