22.02.2017 17:42:46

Üniversitede kan bağışı kampanyası düzenlendi

Adıyaman Üniversitesinde Adıyaman Kan Merkezi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

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Adıyaman Üniversitesinde Adıyaman Kan Merkezi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.Adıyaman Üniversitesi yemekhane önünde yapılan kan bağışı kampanyası 24 Şubat tarihine kadar açık kalacak.Yoğun ilginin gösterildiği kan bağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Kan Bağış Merkezi Müdürü Özgür Kalenderoğlu, " Adıyaman Üniversitesinde kan bağışı düzenledik. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'ye ve üniversite yönetimine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi Kızılay Topluluğu öğrencileriyle ortak düzenlediğimiz bu kan bağışı 3 gün boyunca devam edecek. İlk günde kan bağışı kampanyamıza yoğun bir katılım oldu ilgi oldukça büyük. İlk kan bağışında bulunan Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreteri Muhammed Fatih Kaya'ya da teşekkür ediyoruz. 18-65 yaş arasında bulunan bütün vatandaşlarımızı kan merkezimize yada kan bağış stantlarımıza bekliyoruz. Kan bağışında bulunan bütün vatandaşlarımıza hayat kurtardıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.