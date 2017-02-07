07.02.2017 12:21:37

Üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısında

FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan üniversite öğrencisi Ayşe Özgül hakim karşısına çıktı.

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FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan üniversite öğrencisi Ayşe Özgül hakim karşısına çıktı.Kocaeli Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özgül, örgütün haberleşme programı 'Bylock'u kullanmadığını iddia ederek suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyetine savunmasını yapan Özgül, "2008 yılında lisenin farklı yıllarında Fem Dershanelerine gittim. Lise son sınıfta girmiş olduğum sınavla Bursa Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandım. 2009-2010 yılının ortasına kadar cemaat evinde kaldım. Kaldığım dönem içerisinde emniyet ifadem sırasında ev ile ilgili bildiğim her şeyi ifade ettim. Adının gerçek olup olmadığını bilmediğim ev sorumlusu Mümine, Uludağ Üniversitesi tekstim bölümünde okuyordu. Bu isimleri daha önce zaten emniyet ifadem sırasında belirttim. Suç istinat edilen telefon numarası bana ait değildir. Bu numaradan 'Bylock' kullandığım iddia ediliyor. Ben 'Bylock' uygulamasını kullanmadım. Bu iddia beni ve ailemi üzmüştür. Hatta ailem mahkemeye bile gelemedi. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, emniyetten 'Bylock' raporu ve GSM operatöründen HTS kaydının istenmesine karar vererek duruşmayı 31 Mart 2017 tarihine erteledi.