21.02.2017 14:11:09

Üniversite öğrencilerinden okul kütüphanesi

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (KOUEMK) öğrencilerinin başlattığı 'Gülümseten Düşler, Kitaplardan Geçer' projesi ile Tokat'ın Zile ilçesindeki Necmi Muammer Ortaokuluna modern bir kütüphane kuruldu.

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Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (KOUEMK) öğrencilerinin başlattığı "Gülümseten Düşler, Kitaplardan Geçer" projesi ile Tokat'ın Zile ilçesindeki Necmi Muammer Ortaokuluna modern bir kütüphane kuruldu.Tokat'ın Zile ilçesinde "Tozlu raflardan, rengarenk düşlere" sloganıyla Kitap Dostum Platformu'nun desteğiyle hayata geçirilen projede, 2017 adet kitabın bulunduğu çocuklara özel bir kütüphane hazırlandı. Kitap bağışı konusunda etkili bir sosyal medya kampanyası yürüten Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı broşür ve video, sosyal medyada birçok ünlü tarafından paylaşıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitap desteğiyle oluşturulan kütüphanenin açılışına Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, okul öğretmenleri, üniversiteli öğrenciler ve çok sayıda davetli ile okul öğrencisi katıldı. Açılışta konuşma yapan Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, 'Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin böyle değerli bir projenin ilk adımını ilçemizdeki bir ortaokulda atması bizleri ayrıca mutlu etti. Bu projenin enerjisiyle birlikte, kütüphanede yer alan her kitabın bir öğrencimizin hayatına ışık tutacağına ve onların gelişmesine katkıda bulunacağına inancım tam. Öğrencilerimizin kitaplarla buluşmak için can attığını gözlerinden anlayabiliyorum. Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız. Bu vesile ile Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine bu konuda duyarlılık göstermesinden dolayı kutluyorum" dedi.Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (KOÜEMK) Proje Sorumlusu Hülya Akyüz, 2 ay önce sosyal medya üzerinden bir kitap bağış kampanyası başlattıklarını belirterek, "Projemize Türkiye'nin birçok şehrinden kitap bağışı yapıldı. Bugün de ilk kütüphanemizi oluşturmak için Tokat'tayız. Ayrıca proje kapsamında, kütüphanenin boyası, dizaynı ve teknolojik donanımını yeniledik. Buradaki çocukların bu yaşta en çok okumaya, kitaplara ihtiyaçları var. Gözlerindeki parıltı ve yüzlerindeki tebessümü görünce aslında ne kadar doğru bir projeye imza attığımızı anlıyoruz. Umuyoruz ki, bu kütüphaneden çocuklar en güzel şekilde istifade edecekler. Projemizi çok yakın zamanda büyüterek ulusal hale getireceğiz. Projemize büyük destek sağlayan Kitap Dostum Platformu'na, Zile Kaymakamlığına ve Okul Müdürü Fatih Peşmen'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından 2017 adet kitabın bağışlandığı kütüphanenin açılışı yapıldı.