09.05.2017 22:32:57

Üniversite öğrencilerinden büyüleyen sergi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu sergisi, büyük ilgi gördü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu sergisi, büyük ilgi gördü.Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, resim, rolyef, seramik ve alçıdan yapılan çalışmalar yer aldı. Sergilenen yüzlerce eser katılımcılardan tam not aldı.Sergi hakkında bilgi veren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, "Resim-iş eğitimi ana sanat dalı etkinliğine tanık olduk. Son sınıf öğrencilerimiz mezun olmadan önce böyle bir sergiyi düzenlemeyi uygun gördüler. Hocalarıyla birlikte el ele vererek böylesine güzel bir sergiyi gerçekleştirdiler. Sergide birbirinden güzel eserleri inceledik. Hepsi özenle yapılmış. Hepsi birbirinden güzel ve farklı teknikler kullanılarak işlenmiş eserlerdir. Öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi bu sergiden ötürü tebirk ederim" dedi.Konuşmaların ardından öğretim üyeleri tarafından mezun olacak öğrencilerin anısına pasta kesildi.