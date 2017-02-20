20.02.2017 15:30:15

Üniversite öğrenciler 'evet' için bir araya geldi

Harran Üniversitesi Gençlik Kulüpleri Platformu üyeleri referandumda 'Evet' için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

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Harran Üniversitesi Gençlik Kulüpleri Platformu üyeleri referandumda "Evet" için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.Harran Üniversitesi Gençlik Kulüpleri Platformu üyeleri referandumda 'evet' için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Üniversite öğrencileri adına açıklamayı okuyan İsmail Yaşar, gençlerin 15 Temmuz sürecinde, millete hayır diyenlere inat 'evet' diye haykıracaklarını söyledi. Yaşar, "Ülkemiz zor ve dar bir boğazdan geçiyor. Dış mihrakların tetikçiliğini yapan bizden gibi görünüp ülkenin altını oyan ve millete kastetme gayesindeki tüm yapıların rüyasını kabusa çeviren 15 Temmuz direnişi Türkiye'de artık darbelere geçit verilmeyeceğinin bir sembolü oldu. Bu durum ülkede bazı yapısal reformların yapılması ve düzenlemelere gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bunun adı devletin yeniden yapılandırılmasıdır. Bu süreç içerisinde, geçişin sancılı olacağı da açıktır. Bir tarafta, işgal tehdidi bir yanda yeni bir doğumun sancıları. Her ikisi de bizleri ve aziz milletimizi yoracak ve fakat fazla çalışma ve çaba ile aşılacak durumlar olduğuna biz gençler inanmaktayız" ifadelerine yer verdi. Yaşar, "Bize güvenerek, seçilme yaşını 18'e çeken iradenin yanında olacağız. Başörtülü kardeşlerimizin okula girmesine hayır diyenlere, biz anayasa referandumuna evet diyerek yanıt vereceğiz. Ülkedeki çok başlılık isteyenlerin temel gayesinin bu milleti değil, kendi çıkarlarını korumak olduğu açıktır. Vesayet makamları oluşturarak, milleti hiçe sayanlara cevabımız, bize güvenen milli iradenin yanında olmaktır. Bunun için evet diyeceğiz. Millet ile gönül nikahı kıyan milli iradenin yanında olmak bu genç kardeşleriniz için bir vazifedir. Bu bir siyasi tercih değil, bir kader ve yol seçimidir. Milletin kaderinin, bir güneş gibi doğması, gençler olarak bizim mücadelemizden geçmektedir. Gençlerin önünü açan bu referanduma evet dediğimizi, öğrenci kardeşlerimizle beraber kamuoyu ile paylaşmak istedik. Gençlerin bu değişikliklerin arkasında olduğunu bildirmek için bir araya geldik" şeklinde konuştu.