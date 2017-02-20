20.02.2017 09:34:20

Üniversite Hastanesinin bahçesi köpek barınağına döndü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bahçesi köpek barınağına döndü. Hasta ve yakınlarını korkutan başıboş köpeklerin hastane bahçesinden uzaklaştırılmasını isteyen vatandaşlar, 'Köpekler yüzünden akşamları araçsız hastaneye gidip gelemiyoruz' diyerek yetkililerden yardım istediler.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bahçesi köpek barınağına döndü. Hasta ve yakınlarını korkutan başıboş köpeklerin hastane bahçesinden uzaklaştırılmasını isteyen vatandaşlar, "Köpekler yüzünden akşamları araçsız hastaneye gidip gelemiyoruz" diyerek yetkililerden yardım istediler.Hastane bahçesinde yaklaşık 50 kadar başıboş köpek yaşadığını ve bu sayının da her geçen gün arttığını belirten vatandaşlar "Hastane bahçesinde başıboş köpekler sürüyle dolaşmaya başladı. Kalabalık oldukları için saldırgan tutum sergiliyorlar" diyerek köpeklerin başka bir yerde beslenmesini istediler."Hastane görevlileri tarafından getirilip besleniyor"Hastane bahçesinde oluşan yoğunluğun hastane görevlilerinden kaynaklandığını da belirten hasta yakınları "Hastane bahçesinin her yerinde köpek besleniyor. Oysa köpek mamaları hastane bahçesine değil de ileride insanların olmadığı yerlere konulsa bu kadar sorun yaşanmayacak. Şu anda hastanenin bahçesi barınak niyetine kullanılıyor. Hayvanlar burada yem bulduğu için de hem bölgeden ayrılmıyor hem de bahçeyi benimseyip insanlara karşı saldırgan tutum sergileyebiliyor" diyerek köpeklerin hastane bahçesinde değil ilerideki boş arazilerde bakılmasını istediler.