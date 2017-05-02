02.05.2017 23:23:23

UNESCO'nun 'işgalci güç İsrail' kararı

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki:'UNESCO başta olmak üzere BM, kültürel bozulmaya maruz kalan Kudüs'ün tarihini, kültürünü ve mirasını korumalı'

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler'den (BM) kültürel bozulmaya maruz kalan Kudüs'ün tarihinin, kültürünün ve mirasının korunması için çalışmasını istedi.

Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs ve Eski Şehir'deki mevcut durumdan emin olmak için bir gözlem komitesinin gönderilmesi gerektiğini belirterek, "Mirasımızı, kültürümüzü, geçmiş ve geleceğimizi koruyacağız. İsrail'in yürüttüğü tüm karalama ve yıkım kampanyalarıyla mücadele edeceğiz. UNESCO başta olmak üzere BM, kültürel bozulmaya maruz kalan Kudüs'ün tarihini, kültürünü ve mirasını korumalı." ifadesini kullandı.

Dünya ülkelerinden sorumluluklarını üstlenmelerini isteyen Maliki, UNESCO'nun çalışmalarının siyasileştirilmemesi ve İsrail'in de işlediği suçlara teşvik edilmemesi çağrısında bulundu.

İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı "İşgal edilmiş Filistin" başlıklı karar tasarısı UNESCO'da oylanarak kabul edilmişti. Sudan, Katar, Umman, Fas, Lübnan, Mısır ve Cezayir tarafından hazırlanan karar tasarısının oylamasında Brezilya, Çin, Rusya ve İsveç'in aralarında olduğu 22 ülke kabul, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'nın da yer aldığı 10 ülke ret oyu kullanmıştı. Oylamada Fransa, Japonya, İspanya ve Arjantin'in aralarında olduğu 23 ülke çekimser kalırken, Sırbistan, Türkmenistan ve Nepal oylamaya katılmamıştı.

Söz konusu tasarıda, Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için kutsal bir kent olduğunun ifade edildiği tasarıda, "İşgalci güç İsrail" tarafından kutsal şehir Kudüs'ün yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik alınan her türlü önlemin, adli veya idari uygulamanın geçersiz sayılması ve iptal edilmesi istenmişti.

Tasarıda ayrıca Kudüs'te uluslararası hukuka aykırı olarak üst arama, tünel kazma ile Eski Şehir başta olmak üzere, Doğu Kudüs'te inşaat projelerini devam ettirdiği belirtilen İsrail'in, UNESCO ve BM kararlarına aykırı olarak sürdürdüğü bu uygulamalara son vermesi talep edilmişti.