08.05.2017 17:15:57

UNCHCR temsilcisinden Müdür Bozçelik'e ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR) Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik'i ziyaret etti.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR) Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik'i ziyaret etti.Ziyarette konuşan Pascale Moreau, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Suriye, Afganistan ve Iraklı sığınmacılar hakkında yapmış olduğu çalışmalara değindi. Suriyeli çocuklara yönelik mobil ekip oluşturulması, çocuklara ve kadınlara yönelik ise Türkçe eğitimle geçici barınma sağlanması konusundaki çalışmaları çok önemsediğini ve beğendiğini ifade eden Pascale Moreau, Van'ın sürekli göç aldığını ve Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün sığınmacı çocuklara yönelik yapmış olduğu projeleri takdir ettiğini kaydetti.