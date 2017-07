29.07.2017 09:50:03

Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok

Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısı sırasında soruları yanıtlayan Mahir Ünal, AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Toplantı devam ettiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde AK Parti ve MHP araında yaşanan polemiklere ilişkin açıklama yaptı.

"AK PARTİ İLE MHP ARASINDA SORUN YOK"

Davutoğlu ile MHP arasında yaşanan polemiğin ardından Türkeş'in ‘Herhalde partim beni savunacaktır' sözlerinin hatırlatılması üzerine Ünal, şunları söyledi:

“Biz AK Parti olarak, 15 yılda bütün seçimleri kazanmış bir siyasi hareket olarak temel ilkemiz meseleleri kişiselleştirmeden ele almak ve Türkiye'nin ani menfaatleri söz konusu olduğunda kendi menfaatlerimizi kenara koymaktır."

"TÜRKEŞ'E TABİİ Kİ SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Her zaman şunu söyledik AK Parti olarak Türkiye kazanacaksa biz kaybedelim dedik. Tabii ki her siyasi parti kendi genel başkanlığını yapmış, kendi başbakanlığını yapmış, daha önce Sayın Tuğrul Türkeş gibi AK Parti'nin bakanlığını yapmış ve Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu bir anda geçici hükümetin kurulması aşamasında ‘Devletim bana ihtiyaç duyduğunda üzerime düşen sorumluluğu yerine getiririm' diyerek Anayasanın amir hükmünü yerine getirmiş ve AK Parti'de bakanlık yapmış, mevcut durumda da milletvekilimiz olan bir milletvekilimize tabii ki sahip çıkacağız. Bununla ilgili herhangi bir endişe söz konusu değil. Sayın Tuğrul Türkeş'te zaten bunu ifade etmiştir orada herhangi bir sorun yok. Bizim burada söylediğimiz şey şudur: AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır. Siyasette nezaket her zaman çok kıymetli ve değerlidir. Biz sadece bunun altını çizdik.

"BAHÇELİ SİYASİ SORUMLULUK ALDI"

Ünal, "Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'da ve 15 Temmuz sonrasında gösterdiği devletin bekası söz konusu olduğunda siyasi sorumluluk nasıl üstlenilir ve bu konuda siyasi sorumluluk nasıl alınır bunu gösterdiğini ve takdirlerimizi hem Cumhurbaşkanımız düzeyinde hem Başbakanımız düzeyinde de ifade ettik” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde AK Parti MHP arasında yaşanan gerginlik sonrası her iki taraftan farklı açıklamalar gelmişti. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye düzenlediği bir basın toplantısında, Tuğrul Türkeş'in kabine dışı kalmasından sonra yaptığı açıklamalar sorulmuştu.

Bahçeli bu soru için ''Gidişinden gelişinden haberimiz yok. Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım"açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli'nin bu açıklamasına tepki gösteren Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Parti içi sorunları şahsımla ilişkilendirmeyi alışkanlık haline getiren Bahçeli'den beklenen, siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaretini göstermesidir'' ifadesini kullanmış ve hükümette görev aldığı için Tuğrul Türkeş'e de teşekkür etmişti.

Davutoğlu'nun değerlendirmesi ardından MHP'li Semih Yalçın ise, Ahmet Davutoğlu'nun, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye edep, haya ve saygı sınırlarını aşan çirkin ithamları ayaklarımız altındadır. Sayın Davutoğlu'nun rotayı şaşırmış, zillet ve rezalete dalmış haliyle liderimize laf etmesi kabullenilemez. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin 'Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım.' dediği hadisenin özeti bundan ibarettir." açıklamasını yapmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından devreye giren Türkeş, “Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem, bundan dolayı açıklama yapamam. İkincisi de o dönemde yapılanlarla ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır” demişti.

Daha sonra Bahçeli'nin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözlerine ilişkin açıklama yapan Mahir Ünal,"Siyasetçilerin eleştirilerini dile getirirken veya eleştirilere cevap verirken, siyasi nezaketi kesinlikle elden bırakmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Davutoğlu'nun, MHP Genel Başkanına yönelik eleştirilerinin de bu çerçevede ele alınmasını, cevapların da aynı doğrultuda verilmesini arzulardık. Siyasi bir eleştirinin, benzer bir üslupla cevaplandırılmak yerine, tahkir ve hakaret ile karşılık bulması kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında 'Züccaciye dükkânına giren fil misali her şeyi bir anda yıkıp devirmiştir' dedi.