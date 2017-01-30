30.01.2017 10:12:56

Ünal Aysal'ın şirketinde atama

Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit International SA Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevler

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Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit International SA Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerine Ocak 2017'den itibaren Ahmet Ümit Danışman'ın atandığı açıklandı.Brüksel merkezli olarak kurulan, Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit International SA Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerine Ocak 2017'den itibaren Ahmet Ümit Danışman'ın atandığı açıklandı.AHMET ÜMİT DANIŞMAN KİMDİR?1958 yılında Ankara'da doğan Ahmet Ümit Danışman kariyerine 1980 yılında Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1983-1987 yılları arasında bu kurumda sırasıyla Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Uzman ve Müsteşarlık Müşaviri olarak, Avrupa Birliği İlişkileri Genel Müdürlüğü'nde Grup Başkanı olarak çalıştı. Kamu görevinin son dört yılında, 1988-1992 yılları arasında ise Türkiye'nin Brüksel'deki Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı.1992 yılında özel sektöre geçerek Brüksel merkezli Unit International'da İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmaya başlayan Ahmet Ümit Danışman, kariyerine 15 yıl süreyle yine bu şirketin Türkiye, Belçika, Hollanda ve Romanya'daki enerji şirketlerinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etti. Ocak 2008-2017 tarihleri arasında Akkök ve CEZ gruplarının ortak şirketi olan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Genel Müdürü ve bağlı şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.