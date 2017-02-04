04.02.2017 09:49:23

Umut Oğuz Buca'yı kahkahaya boğdu

Komedi film ve dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu Umut Oğuz, kendisinin yazıp yönettiği ilk stand-up şovu 'Mıknatıs' ile Bucalıları kahkahaya boğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunu hınca hınç dolduran yüzlerce Bucalı, Umut Oğuz'un tek kişilik muhteşem şovu ile keyifli bir akşam geçirdi.

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Komedi film ve dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu Umut Oğuz, kendisinin yazıp yönettiği ilk stand-up şovu "Mıknatıs" ile Bucalıları kahkahaya boğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunu hınca hınç dolduran yüzlerce Bucalı, Umut Oğuz'un tek kişilik muhteşem şovu ile keyifli bir akşam geçirdi.Buca Belediyesi'nin Bucalı sanatseverlerle buluşturduğu bu haftaki ünlü isim Umut Oğuz oldu. Türk komedi dizi ve filmlerinin ünlü oyuncusu Umut Oğuz, kendisinin kaleme alıp yönettiği tek kişilik stand-up şovu "Mıknatıs" ile Bucalılar için sahne aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda ücretsiz olarak izleyici ile buluşan şov Bucalı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Salon kısa sürede dolarken, kimi sanatseverler şovu ayakta izledi.Kahkaha dolu geceUmut Oğuz'un yaşamından kesitleri ve günlük yaşamında karşılaştığı olayları mizahi bir dille anlattığı stand-up şovu izleyenler arasında aynı zamanda Umut Oğuz'un liseden okul arkadaşı olan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık ve meclis üyeleri de vardı. Esprileri ve sıcak yaklaşımlarıyla Bucalıları kısa sürede gösterisine bağlayan oyuncu Umut Oğuz, izleyicilerle girdiği ikili diyologları ile salonu kahkahaya boğdu. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, gösteri sonunda başarılı performansı nedeniyle oyuncu Umut Oğuz'a plaket ve çiçek verirken Oğuz, sanata ve sanatçıya verdiği destek nedeniyle Buca Belediyesi'ne teşekkür etti.