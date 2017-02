10.02.2017 09:56:52

Umut Işığı umut olmayı sürdürüyor

Akçakoca Belediyesine bağlı sosyal yardım kuruluşu olan Umut Işığı birimi, talep eden tüm vatandaşların gıda, giysi ve ev eşyası ihtiyaçlarını karşılıyor.Yardımların gelişine ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre, her türlü yardımı yapan Umut Işığı çalışanları, kimi vatandaşlara kömür dağıtırken, kimi öğrencilere de burs imkanı sağlıyor. Talep eden vatandaşlara gıda yardımı da yapan umut ışığının güler yüzlü personeli, her gün yüzlerce eve ihtiyaçları ölçüsünde günlük ekmek bırakırken, Ramazan ayında da paketlenmiş et ve kıyma yardımları yapıyor. Hasta olan vatandaşları da düşünen Akçakoca Belediyesi Umut Işığı birimi, birçok hastaya tekerlekli sandalye ve elektronik hasta yatağı vermeyi de ihmal etmiyor.Belediyenin sosyal yardım kurumu olan Umut Işığı birimine yönelik olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Umut Işığı'nın her türlü kullanım eşyası ve gıda malzemesi yardımı yapan bir kurum olduğunu belirterek, 'Bu yardımları hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı çeşitli yardımlar sayesinde yerine getiriyoruz ve bu hizmeti kesinlikle siyasi bir rant veya oy beklentisiyle yapmıyoruz. Tamamıyla Allah rızası için yapıyoruz' dedi.