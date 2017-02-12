12.02.2017 19:42:16

Umut Bulut TT Arena'da

Kayserispor'un tecrübeli forveti Umut Bulut, 4 sene formasını giydiği Galatasaray'a, Türk Telekom Arena'da bu kez rakip oldu

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Kayserispor'un tecrübeli forveti Umut Bulut, 4 sene formasını giydiği Galatasaray'a, Türk Telekom Arena'da bu kez rakip oldu.Galatasaray deplasmanına gelen Kayserispor'da tecrübeli futbolcu Umut Bulut, eski takımına karşı mücadele etti. 2012 yılında Toulouse'tan kiralık olarak gelen, sonrasında bonservisiyle Galatasaray'a dahil olan ve 4 sene sarı-kırmızılı formayı giyen Umut Bulut, sezon başında Kayserispor'a transfer olmuştu.(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)