12.02.2017 19:17:12

Umut Bulut, TT Arena'da

Kayserispor'un tecrübeli forveti Umut Bulut, 4 sezon aranın ardından TT Arena'da boy gösterdi.

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Kayserispor'un tecrübeli forveti Umut Bulut, 4 sezon aranın ardından TT Arena'da boy gösterdi.Galatasaray deplasmanına gelen Kayserispor'da tecrübeli futbolcu Umut Bulut, eski takımına karşı mücadele etti. 2012 yılında Toulouse'tan kiralık olarak gelen, sonrasında bonservisiyle Galatasaray'a dahil olan ve 4 sene sarı-kırmızılı formayı giyen Umut Bulut, sezon başında Kayserispor'a transfer olmuştu. Tecrübeli forvet, 4 sezonun ardından yeniden TT Arena'da sahaya çıktı.