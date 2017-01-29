29.01.2017 20:36:18

Umurbey belediyesi son saniyede galip

Erkekler bolgesel basketbol liginde Umurbey Belediyespor Gemlikspor'u 70-68 mağlup etti.

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Erkekler bolgesel basketbol liginde Umurbey Belediyespor Gemlikspor'u 70-68 mağlup etti.Umurbey Belediyesspor, erkekler bölgesel basketbol liginde haftayı galibiyetle kapattı. Çanakkale'de oynanan karşılaşmada, her iki takım da başabaş bir mücadele sergiledi. Son topa kadar heyecanın eksilmediği karşılaşmada, Umurbey Belediyespor son saniyede kaydettiği basketle karşılaşmadan 70-68 galip ayrıldı. Son saniyede gelen galibiyetin ardından hem oyuncular hem taraftarlar büyük sevinç yaşadı.