28.01.2017 17:01:00

Umre ödüllü siyer sınavına yoğun ilgi

Peygamber Sevdalıları Platformunca düzenlenecek umre ödüllü siyer sınavına Siverek ilçesinde 1228 kişinin başvurduğu bildirildi.

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Peygamber Sevdalıları Platformunca düzenlenecek umre ödüllü siyer sınavına Siverek ilçesinde 1228 kişinin başvurduğu bildirildi.Genel merkezi Diyarbakır'da bulunan ve düzenlemiş olduğu kutlu doğum etkinlikleri bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu, 29 Ocak 2017 saat 10.30'da Türkiye geneli umre ödüllü siyer sınavı düzenleyecek. Peygamber Sevdalıları Siverek Koordinatörü Hüseyin Şeker, sınavın Siverek'teki 2 ayrı okulda düzenleneceği belirterek dereceye girenlere umre ödülünün yanı sıra 1001 ödül verileceğini söyledi. Sınava 1228 kişinin başvuru yaptığını ifade eden Şeker, "İnşallah pazar günü siyer sınavını düzenleyeceğiz. Siyer sınavını iki okulda yapacağımız için bayanlar için Yusuf Sami kız imam hatip lisesini, erkekler için ise Osman Esat Efendi İmam Hatip ortaokulunu tahsis ettik. Saat 10.30 da başlayacak olan sınav yaklaşık 2 saat sürecek. İnşallah geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir başarı bekliyoruz. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyoruz" diye konuştu.