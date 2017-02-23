23.02.2017 17:52:27

Ümraniyespor - Giresunspor maçı Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

PTT 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor-Giresunspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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PTT 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor-Giresunspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Ümraniyespor, Şehir Stadı'nın zeminin yoğun kar yağışı sonrası bozulmasıyla son iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı. Ligin 23. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak olan Ümraniyepor, karşılaşmayı Şehir Stadı'nda oynamak istiyordu.Konuya ilişkin Giresunspor cephesinden yapılan açıklamada maçın Ümraniye'de değil Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklandı.Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 5 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Ümraniyespor maçının Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi" dedi.