08.05.2017 21:50:24

Ümraniye'de yangın!

Ümraniye'de 2 katlı binada çıkan yangında binanın çatısı alev alev yandı. Yangın 1 saatte söndürüldü.

Yangın, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Yaman Sokakta saat 17,30 sıralarında 2 katlı bir binada çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Henüz binmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede 2. Kat dairesine sıçradı. Yangını fark eden bina sakinleri hızla dışarı çıktı ve itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın sırasında binada olan bir kişi ise, yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını fark edince hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın yaklaşık 1 saatin sonunda tamamen söndürüldü.