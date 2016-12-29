29.12.2016 06:31:43

Umman İslam İttifakı'na katıldı

Umman, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği 'Teröre Karşı İslam İttifakı'na katıldı...

Ajanslarda yer alan bilgide; Umman, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği 'Teröre Karşı İslam İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Umman Savunma Bakanı Bedir bin Said el Busaidi, İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'a gönderilen mesajda, Umman'ın terörle mücadele hedefiyle 'Teröre Karşı İslam İttifakı'na katıldığını ifade etti.

Prens Muhammed de, Umman'ın attığı bu adımın değerli olduğunu belirterek, ittifaka öncülük eden Suudi Arabistan'ın çabalarına verdiği destekten dolayı Maskat yönetimini takdir ettiğini bildirdi.

İTTİFAKA KATILAN ÜLKE SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Haberde ayrıca, Umman'ın ittifaka katılan 41. ülke olduğu bilgisi verildi.

Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te 34 ülkenin katılımıyla 'Teröre Karşı İslam İttifakı' kurulduğunu ve merkez karargahının başkent Riyad olduğunu duyurmuştu. Teröre Karşı İslam İttifakı, genelkurmay başkanları düzeyindeki ilk toplantısını Mart 2016'da Riyad'da yapmıştı.

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