01.08.2017 01:10:13

Umman Dışişleri Bakanı'ndan Kuveyt'e ziyaret

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve beraberindeki heyet Kuveyte bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Sabah'ın Alevi ile görüşmesinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Ahmed es-Sabah, Emirlik Divanı Danışmanı Muhammed Dayfullah Şerrar ve Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Enformasyon Bakanı Vekili Şeyh Muhammed el-Abdullah es-Sabah hazır bulundu.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, körfez krizinin başlamasından bu yana ikinci kez Kuveyt Emiri ile bir araya gelmiş oldu.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.