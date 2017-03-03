03.03.2017 12:30:10

UMKE Personeline teşekkür belgesi

Balıkesir'den Sağlık Bakanlığından görevli olarak Suriye Cerablus Hastanesinde görev yapan UMKE personeline teşekkür belgesi verildi.

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Balıkesir'den Sağlık Bakanlığından görevli olarak Suriye Cerablus Hastanesinde görev yapan UMKE personeline teşekkür belgesi verildi.20 Şubat 1 Mart tarihleri arasında Suriye Cerablus Hastanesinde görev yapan UMKE personeline düzenlenen tören ile teşekkür belgeleri verildi.Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Servet Kocaöz "20 Şubat - 01 Mart 2017 tarihleri arasında Suriye Cerablus Hastanesinde Acil Sağlık Hizmetleri görevinde Balıkesir'i başarı ile temsil eden ve kendilerinin rahatını ve can güvenliğini hiçe sayıp devletimizin bekası ve hayat kurtarmak için Devletimizin gösterdiği her yerde cansiperane bir şekilde görevlerini yapmışlar ve sağ salim geri dönmüşlerdir.Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yaptıkları hizmetlerden dolayı takdirlerine mahzar olan UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) personellerimiz Ahmet Sarı, Recep Ceylan, Şahin Atak ve Emre Ertan Müdürlüğümüzce de Teşekkür Belgesi ile taltif edilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine Sağlık Müdürlüğümüz adına başarılar diliyoruz." Dedi. Daha sonra sağlık personeline teşekkür belgeleri verildi.