27.01.2017 13:18:53

UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2017 yılı faaliyet planı kapsamında Ornaz ve Erceviz Vadileri ile Şelale Bölgesinde gerçeği aratmayan bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

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Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2017 yılı faaliyet planı kapsamında Ornaz ve Erceviz Vadileri ile Şelale Bölgesinde gerçeği aratmayan bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.Denizli UMKE'nin, 2017 yılı faaliyet planı kapsamında Ornaz ve Erceviz Vadileri ile Şelale Bölgesinde 32 personelle düzenlediği 'Kar-Çığ Eğitim ve Tatbikatı' gerçeği aratmadı. 2017 yılı faaliyet planı kapsamında ekiplere önce temel kampçılık, afet ve olağan dışı durumlarda hayatı idame ettirme, barınak yapma, beslenme konuları içerisinde yer alan bir kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde ekiplere öncelikle çığ konusunda genel bilgi verilerek çığı tanımak, çığ oluşabilecek bölgeleri tespit etmek, tehlikeden kurtulma yolları, çığa karşı kendi can güvenliği önlemlerini almak, sonrasında yaralıya müdahale etmek ve arama-kurtarma teknikleri anlatıldı. Daha sonra ekipler, uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirdi. Karlı havada zorlu bir tırmanış sonucu varılan yaylada gerçeğini aratmayan tatbikata 32 UMKE personeli katıldı.Olası bir çığ felaketine karşı duyarlılığı arttırmak ve personelin olaya yaklaşımının geliştirilmesi açısından bu ve benzeri eğitimlere yıl içerisinde devam edileceği belirtildi.