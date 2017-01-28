28.01.2017 16:49:47

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Ordu'da 26 Ocak Perşembe günü başlayan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası erkeklerde 3 ve kadınlarda 2 sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.

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Ordu'da 26 Ocak Perşembe günü başlayan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası erkeklerde 3 ve kadınlarda 2 sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.3 gün boyunca yapılan mücadelede, 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla en çok madalya kazanan ili Ankara oldu. Başkenti 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla Kocaeli, 2 altın 2 gümüş ve 2 bronzla Konya izledi. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, kilolarında 1.olan sporcularla antrenörlerini 1'er altınla ödüllendirdi.Son gün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle:Kadınlar:70 kg: 1.Merve Topoğlu (Ankara), 2. Serdem Daharlı (Samsun), 3.Burcu Aksoy (Edirne), 3. Saliha Taşan (Batman)+70 kg: 1.Mine Kalender (Burdur), 2. Hilal Öztürk (Manisa), 3.Meryem Keklik (İstanbul), 3. Sevda Taşlı (Düzce)Erkekler:81 kg: 1.Mert Şişmanlar (Manisa), 2. Fatih Köse (İstanbul), 3.Ahmet Çiftçi (Konya), 3. Hasan Şimşek (Konya)90 kg: 1.Mehmet Can Talay (Konya), 2.Abdullah Solakoğlu (İstanbul), 3.Fatih Enes Acet (Balıkesir),3. Ömer Faruk Akkoyunlu (İstanbul)+90 kg: 1.Ömer Kemal Aydın (Kocaeli), 2.Kaan Özkasap (İzmir), 3. Hakan Akar (Giresun), 3. Metin Var (Sakarya)Judoda Ümitler 1. Lig takım seçme müsabakaları, 30 erkek ve 20 bayan takımının katılımıyla bugün (29 Ocak Pazar) yapılacak. İlk 12'ye giren takımlar, Ümitler 1. Ligi'ni oluşturacak.