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Ümit Kocasakal'dan, Karamürsel Belediye başkanına suç duyurusu
09.02.2017 16:06:03

Ümit Kocasakal'dan, Karamürsel Belediye başkanına suç duyurusu

Üç dönem İstanbul Baro başkanlığı yapan Ümit Kocasakal, kendisini teröristlere yardım etmekle itham eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a suç duyurusunda bulundu.

Üç dönem İstanbul Baro başkanlığı yapan Ümit Kocasakal, kendisini teröristlere yardım etmekle itham eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal, kendisini teröristlere yardım etmekle itham eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmak için ilçeye geldi. CHP Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Çalık, Orhan Demirel, Celalettin Yönet, Ali Kara, CHP Karamürsel İlçe teşkilatı ve üyelerinin de destek verdiği Ümit Kocasakal, suç duyurusunun ardından CHP Karamürsel İlçe Örgütü'nde açıklamalarda bulundu.

Vatana bağlı bir birey olduğunu ifade eden Ümit Kocasakal, "Karamürsel Belediye başkanı olmak kişilere hakaret etme hakkı vermez ve teröre destek olanları görebilmek için de çok uzaklara bakmaya gerek bulunmamaktadır. Bir hukuk ve bilim insanı olarak yargı bağımsızlığı ve hukukla ilgili olanlar başta olmak üzere ülke sorunlarına karşı duyarlılığım kamu oyunca bilinmektedir. Önemle ifade etmek isterim ki, sıfatım, kimliğim, konumum, bu ülkeye olan sevgim ve bağlılığım gereği bu tür faaliyetleri ülkeme, milletime, tarihe, bu ülke için canını feda eden şehitlere, çocuklarıma karşı bir borç olarak görmekteyim" dedi.

Başkan Yıldırım'ın gerçek dışı açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Kocasakal, "Karamürsel Belediyesi tarafından salon verilmemesi, Karamürsel Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştur. Basına da yansıdığı üzere bu tartışma sırasında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım şahsıma yönelik olarak gerçek dışı, onur ve saygınlığımı rencide edebilecek ağır hakarette bulunmuştur. Elbette ki Yıldırım'ın şahsımı sevme, beğenme, düşüncelerimi benimseme, onaylama gibi bir zorunluluğu bulunmadığı gibi, bunun yanı sıra düşüncelerimi eleştirme hakkı mevcuttur. Hatta kamuya mal olmuş bir kişi olarak şahsıma daha sert, haşin, ağır eleştirilerin yönelmesi de doğaldır. Ancak bir belediye başkanının konumunun gereği olarak sözlerine ve üslubuna daha fazla dikkat etmesi gerektiği gibi kendisinden eleştirilerini hakaret etmeksizin yapabilme birikim ve becerisine de sahip olması beklenir. Gerçekten üç dönem baro başkanlığı yapmış, ceza hukuku öğretim üyesi olan bir kişiye, tamamen gerçek dışı, dayanaksız ve soyut bir biçimde terör destekçisi yaftalamasını, bu denli kolaylıkla ve fütursuzca yapabilmenin bir açıklaması olamayacağı gibi bunun hukuki bir bedeli de bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

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