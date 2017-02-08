08.02.2017 11:07:05

Uluslararası Yemek Yarışmasında Marmaris'e altın madalya

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ve World Association of Chefs Societies işbirliğiyle düzenlenen 15. Uluslar arası Mutfak Günleri yemek yarışmasında Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Akif Hukul, Pide Katagorisinde Dünya Birinciliği elde ederek Altın Madalya kazandı.

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Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ve World Association of Chefs Societies işbirliğiyle düzenlenen 15. Uluslar arası Mutfak Günleri yemek yarışmasında Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Akif Hukul, Pide Katagorisinde Dünya Birinciliği elde ederek Altın Madalya kazandı.22 ülkeden 2 bin aşçının 70 Kategoride katıldığı 2-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre Merkezi'nde yapılan 15. Uluslararası Mutfak Günleri'nde,Emircan Meriç Pide Kategorisinde Gümüş, Evrim Güneş Balık Kategorisinde Gümüş, Mehmet Şeker Üniversiteler arası Makarna Kategorisinde Gümüş, Sinem Yıldırım ve Burak Arslan Restoran Tatlı Tabağı Kategorisinde Gümüş, Buket Buluk ise Balık Kategorisinde Bronz Madalya kazandırdılar.Ayrıca Mertcan Sönmez, Burak Özdemir ve Arifcan Akbay'dan oluşan ekip yarışmasında, gurup olarak Gümüş madalya alarak Üniversiteler arası katogoride Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini ve Türkiye'yi Dünya ikincisi yaptılar. Hindistan'ın dünya birinci olduğu aşçılık yarışmasında, üçüncülüğü yine Ülkemizden Anadolu Üniversitesi öğrencileri elde etti.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör Erhan İşlek, Öğr. Gör. Alper Kurnaz ve Öğr. Gör. Ümit Karadağ'ın önderliğinde yetiştirilen ve yarışmaya hazırlanan öğrenciler, başarılı olmalarının sebebinin hocalarının olduğunu belirtiler.Yüksekokul Müdürü Zekeriya Bingöl yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, 'Başta bize devamlı destek olan Sayın Rektörüm Prof. Dr. Mansur Harmandar'a ve başarılı öğrenciler yetiştirmemize vesile olan ve bize bu yarışmada Toplam 1 Altın 6 Gümüş ve 1 Bronz madalya, Ülkemizi ve Üniversitemizi Uluslararası bir yarışmada ikinciliği kazandıran öğrencilerime ve Aşçılık Programı öğretim elemanlarıma çok teşekkür ederim. Öğrencilerim ve öğretim elemanlarım ile gurur duyuyorum" dedi.