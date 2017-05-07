08.05.2017 09:41:22

Uluslararası Yemek Festivali'nde coşkulu son

Kemalpaşa Belediyesi tarafından 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Uluslararası Yemek Festivali sona erdi. Kemalpaşa Park Orman'da gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden festival, ödül töreni ve Murat Kekilli konseri ile son buldu.

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Kemalpaşa Belediyesi tarafından 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Uluslararası Yemek Festivali sona erdi. Kemalpaşa Park Orman'da gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden festival, ödül töreni ve Murat Kekilli konseri ile son buldu.16 ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan illerden katılımın olduğu 1. Uluslararası Yemek Festivali, şölen havasında geçti. Kemalpaşa Belediyesi tarafından 6-7 Mayıs tarihleri arasında Kemalpaşa Park Orman'da gerçekleştirilen festivale, vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Kemalpaşa Belediye Başkan Uğurlu, "Üç yıllık belediye başkanıyım, bu üç yıl içerisinde beş seçim ve bir darbe teşebbüsü yaşadık. Bu yoğunluk ve ülkemizde yaşanan bazı acı olaylardan dolayı kirazın ana yurdu olan Kemalpaşa'da daha önce çeşitli etkinliklerle yapılan Kiraz Festivali'ni yapamadık. Bu sene 'ne olursa olsun birkaç festivali birlikte yapacağız' diyerek çalışmalara başladık. Sizlerin de katılım göstererek bizleri onurlandırdığı 1'inci Uluslararası Yemek Festivali ile 'bismillah' dedik. İnşallah haftaya yine ilçemizde önde gelen sektörlerden olan tavukçuluk sektörüne canlılık kazandırmak adına Tavuk Festivali yapacağız. Hemen akabinde 19-20 ve 21 Mayıs tarihlerinde Kiraz Festivali gerçekleştireceğiz. Bundan böyle Kemalpaşa ilçemiz festivaller ile anılacak" diye konuştu."Farkındalık oluşturduk"Festivalin dört kategoride gerçekleştiğini hatırlatan Uğurlu, farkındalık oluşturmak adına engellilerin de bu kategori de yer aldığını vurguladı. Uğurlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Romanya mutfağı, Sırbistan mutfağı, Estonya, Letonya, Ukrayna ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde, Ortadoğu'dan olmak üzere bir çok ülkenin katıldığı uluslar arası bir yemek festivalini burada gerçekleştirdik. Son derece mutluyuz çünkü beklentilerimizin üstende bir katılım oldu ve renkli geçti. Aynı zamanda belediye olarak yaptığımız 'O Ses Kemalpaşa' adlı yarışmamızın çeyrek finalleri de bu festivalde yapıldı. Bunların yanı sıra cennet vatanımız Türkiyemizin ve İzmir ile Kemalpaşamızın tanıtımı yapılıyor.""Ülkemizin tanıtımına katkı sağladık"Bir araya gelmenin aynı zamanda etkileşim olduğuna dikkat çeken Uğurlu, "Hele hele bu dönemde yanı ülkemiz ile ilgili Avrupa'da olumsuz bir propaganda yapıldığı dönemde oradaki insanların gelip Türkiye'deki bu huzur iklimini gördüğü zaman bakış acıları değişiyor. Bizim kültürümüze ait olan damak tatlarının tariflerini alarak ülkelerine yapacaklarını belirtiyorlar. Biz de burada birinci olan bütün yemeklerin yapılışını bir kitapçık haline getirip tüm Türkiye'de yaşayan insanların istifade edebilmesi için dağıtımını yapacağız. Bu festivalin kültürel bir birliktelikle birlikte ekonomimize dönükte bir kazanımı olacaktır. Burada Türk firmaları da stant açtı ve gelenlerin bir çoğu beğendikleri ürünlerden numune aldılar. Festival bir nevi tanıtım fuarına da dönüşmüş oldu. Tabii ki böyle bir organizasyonu koordine edip ev sahipliği yapmakta ayriyeten bizim acımızdan gurur verici bir durumdur" dedi.Yapılan konuşmaların ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu tarafından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Festival Murat Kekilli konseri ile son buldu.