19.07.2017 10:44:02

Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 Mayıs sonu itibarıyla 2016 yıl sonuna göre dolar 1,8 oranında artışla 219,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise dolar 11,4 oranında artışla 638,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre; Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2017 Mayıs sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre dolar 1,8 oranında artışla 219,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise dolar 11,4 oranında artışla 638,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda -358 milyar dolar iken 2017 Mayıs sonunda -419,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre dolar 0,8 oranında azalışla 105,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi dolar 4,7 oranında artışla 71,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre dolar 7,8 oranında artışla 32,2 milyar dolar oldu.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre dolar 25,5 oranında artışla 171,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre dolar 15 oranında artarak 164,4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre dolar 30,1 oranında artışla 46,2 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku dolar 11,3 oranında artışla 29,8 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) isedolar 8,8 artışla 42 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre dolar 3,1 oranında artarak 303 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre dolar 2,5 oranında azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabanci para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre dolar 3,1 oranında artışla 31,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı dolar 1,7 oranında artarak 12,4 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku dolar 0,8 oranında azalışla 87,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku dolar 3,6 oranında artışla 103,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.