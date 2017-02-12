12.02.2017 13:41:15

Uluslararası poligon inşaatında sona gelindi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kabazlı Mahallesinde toplam 43 bin 265 metrekarelik alanda yapımı devam eden Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonunda incelemelerde bulundu. Poligonun yol, çevre düzenleme ve dolgu çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Zeki Kayda, Salihli'nin çok kısa zamanda uluslararası standartlara sahip bir atış poligonuna kavuşacağını söyledi.

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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kabazlı Mahallesinde toplam 43 bin 265 metrekarelik alanda yapımı devam eden Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonunda incelemelerde bulundu. Poligonun yol, çevre düzenleme ve dolgu çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Zeki Kayda, Salihli'nin çok kısa zamanda uluslararası standartlara sahip bir atış poligonuna kavuşacağını söyledi.Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Kayda, "Atış Poligonu tamamlandığında Türkiye'nin 7'nci, Ege Bölgesinin ise 2'nci büyük poligonu olacak. Uluslararası yarışmaların yapılabileceği ve Atıcılık Federasyonu teknik standartları ile ISSF genel teknik kurallarına uygun ölçü, kalite ve standartlarda 3 adet trap ve skeet atış sahasının bulunacağı poligonda, idari odalar, tesis binası, revir, hakem odası, soyunma odaları, kafeterya, bay-bayan ve engelli tuvaletleri, 94 araçlık otopark ile 3 adet 148'er kişilik portatif tribün de yer alacak. Kendi imkanlarımızla Salihli'ye yeni tesisler kazandırıyoruz" dedi.