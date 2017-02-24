24.02.2017 16:45:58

Uluslararası LED Aydınlatma Fuarı, sektörün öncülerini bir araya getirdi

En son LED teknolojilerinin tanıtıldığı, sanayi aktörlerinin yenilikçi fikirlerini paylaştığı ve iş fırsatları sunan 2017 Uluslararası LED Aydınlatma Fuarı (ISLE), 18 Şubat tarihinde Çin'de tamamlandı.

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En son LED teknolojilerinin tanıtıldığı, sanayi aktörlerinin yenilikçi fikirlerini paylaştığı ve iş fırsatları sunan 2017 Uluslararası LED Aydınlatma Fuarı (ISLE), 18 Şubat tarihinde Çin'de tamamlandı.Amerika, Hindistan, Almanya, Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Tayland ve Malezya'nın da yer aldığı 100'den fazla ülkeden gelen 208 bini aşkın profesyonel, Çin'in Guangzhou şehrinde bir araya geldi. Fuarda son teknoloji LED aydınlatma ürünleri tanıtıldı. Bu yıl gerçekleştirilen ISLE'nin önemli özelliklerinden birisi de P2.5 iç mekan LED ekranların (piksel açıklığı 2.5mm altında) gösterinin alışılagelmiş ürünleri haline gelmesi sebebiyle ince ekranların, oyunun kurallarını değiştiren bir yenilik olarak tanıtıldı. Küresel şirketler, P1.81, P1.5 LED ekran ürünlerini sergilerken, diğer şirketler ise P1.5 ve P0.6 mikro açıklıklı ürünlerin yakın gelecekte piyasaya sunulacağını gösterdi. En son teknolojilere ilaveten bu yıl düzenlenen ISLE, LED ve reklam ekipmanları pazarında yer alan liderlerin pazarlama görüşlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayan kapsamlı forumlara ve konferanslara da ev sahipliği yaptı.Kuveyt'in Guangzhou'daki Başkonsolosu Malek Alwazzan fuardan çok etkilendiğini belirterek, 'Çin'in LED ürünlerinin Kuveyt'te gerçekleştirilen bazı mega projeler kapsamında kullanıyoruz. Bu fuar sayesinde ince LED ekranları, eğimli ekranları, şeffaf ekranları ve en yeni solar LED aydınlatma teknolojilerini bulma şansına sahip oldum' dedi.ISLE direktörü Lee Yingjie, bu yıl düzenlenen ISLE'nin daha fazla teknolojik başarı elde ettiğini vurgulamış ve şu ifadeleri dile getirdi: "Sanayi üyelerinin sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak şekilde yenilik yapmalarını desteklemek amacıyla kaynakları bir araya getirmeye devam edeceğiz".