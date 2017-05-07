07.05.2017 13:21:00

Uluslararası Kan Film Festivali'nin galası yapıldı

Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Aladağ Belediyesi, Tufanbeyli Belediyesi ve birçok kurumun destekleriyle Kan Hastalıkları Federasyonu tarafından Adana'da bu yıl 5-7 Mayıs tarihleri arasında 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali'nin galası yapıldı.

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Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Aladağ Belediyesi, Tufanbeyli Belediyesi ve birçok kurumun destekleriyle Kan Hastalıkları Federasyonu tarafından Adana'da bu yıl 5-7 Mayıs tarihleri arasında 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali'nin galası yapıldı.Anemon Otel'de düzenlenen galada konuşan Kan Hastalıkları Federasyonu Genel Başkanı Ali Kılıç, Türkiye'nin pek çok kentinin yanı sıra İngiltere, Güney Kıbrıs, Azerbaycan'dan da festivale katılım olduğunu belirterek, 23 filmin yarışacağını söyledi.Kan hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak için festivali düzenlediklerini belirten Kılıç, "Sanatseverlerin festivale çok ilgisi var. Geçtiğimiz yıl 10 bin lira para ödülü verdik bu yıl artırarak 15 bine çıkardık. İlk 3'e dağıtacağız parayı. Kan Hastalıkları Federasyonu bünyesinde Türkiye'nin farklı illerinden temsilciler ve katılımcılar Adana'da olacak. Aynı zamanda hastalarımız, aileleri ve sanatseverler burada. Adanalı vatandaşlarımız filmleri izleyecek. Kızılay'dan destekçilerimiz ve yönetmenlerimiz jüride. Festival kapsamında kan hastalıkları konusunda panelimiz olacak. İnsanların bu konuya duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz. Festivalimizin ikinci günü farkındalık yürüyüşümüz ve kan bağışlama etkinliği olacak. Bu yürüyüşte insanların ilgisini buraya çekmek ve kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız" dedi.Vali Mahmut Demirtaş ise yaptığı konuşmada, ülkedeki Kalıtsal Kan Hastalıkları, hastalarına yönelik toplum bilinci yaratmak ve bu hastaların yaşamları boyunca kana olan bağımlılıklarının farkındalığının öğrenilebilmesi için düzenlenen bir film festivaline Adana'nın ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Demirtaş, "2015 yılında "Kan Film Festivali" adı altında düzenlenen festival, bu yıl ilk kez Kıbrıs, Azerbaycan, Hollanda, Almanya ve farklı ülkelerden gelen katılımcıları ile uluslararası boyuta taşınmış bulunmaktadır. Kan hastalıkları konusunda sosyal bilincin yükseltilmesi açısından Kan Film Festivalini önemli buluyorum. Ayrıca Kızılay'ın bu alanda hazırlamış olduğu filmlerin de gösterimi yapılmak suretiyle kan bağışı ve benzer konulara dikkat çekilecek olması da önemli bir duyarlılığı beraberinde getireceğini düşünüyorum" diye konuştu.Vali Demirtaş, insanın yaratılan varlıkların en mükemmeli olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:"Bu mükemmeliyet içerisinde canlılığının temel işaretlerinden birisi de kandır. Kan, canlının temel yaşam kaynağıdır. Bugün özellikle başta Talasemi (Akdeniz Anemisi), Orak Hücre Anemisi olmak üzere Lösemi, Hemofili ve diğer kan hastalıkları ile tıp dünyası yoğun bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleye Kan Hastalıkları Federasyonu'nun da bir sivil toplum kuruluşu olarak önemli katkılar sağladığını görmek memnuniyet vericidir. Bu hastalıklara yakalanmış bireylerin hayat standartlarını iyileştiren faaliyetlerde bulunmak ve bu hastalıkları önlemek için toplumu bilinçlendirmek, Türkiye'de bu hastalıklar konusunda kurulmuş olan dernekleri Federasyon çatısı altında toplanmasının sağlanması ciddi bir başarıdır."Kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konularında ulusal ve uluslararası düzeyde tedavi, eğitim ve araştırmalar noktasında vakıflar, üniversiteler, medikal firmalar ve hastanelerin işbirliğinin daha da arttırılması gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, "Kan hastalıkları konusunda toplumsal farkındalığı sağlayıcı projelere daha da ağırlık verilmelidir. Bizler de Adana Valiliği olarak yapacağınız bu kutsal görevde, hem sizlerin hem hastalarımızın, hem de hasta yakınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kan Hastalıkları Federasyonu'nun yaptığı değerli çalışmaların artarak devam etmesini bekliyorum. 2.Uluslararası Kan Film Festivali'nin ülkemizde ve Adana'mızda kan hastalıkları ile ilgili duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Festival kapsamında düzenlenen ve 23 filmin katıldığı yarışmada perdeye yansıyan tüm filmlere de şimdiden başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'in de birer konuşma yaptığı festivalin galasında 9 yaşındaki talasemi hastası Rojin Demirkıran isimli kız çocuğu da bir şiir okudu.Gala gecesi, festivale destek olan kişi ve kurumlara plaket verilmesiyle son buldu.Galaya Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş da katıldı.