09.02.2017 18:25:04

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Yarışmasından Krıklareli'ye 2 madalya

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve World Association of Chefs Societies tarafından 15.'si düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmasında Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 'Üniversiteler Arası Modern Türk Mutfağı' kategorisinde altın ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve World Association of Chefs Societies tarafından 15.'si düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmasında Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, "Üniversiteler Arası Modern Türk Mutfağı" kategorisinde altın ve bronz madalya kazandı.22 ülkeden 2 bin aşçının 70 kategoride katıldığı 2-5 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Kongre Merkezi'nde yapılan yarışmada "Üniversiteler Arası Modern Türk Mutfağı" kategorisinde iki ekiple yarışmaya katılan Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Aksay Komşu, Merve Aksoy, Çağla Katkat ve Göktuğ Arık altın madalya kazanırken, Cevat Can Dallı, Meryem Kılıç, Cemalettin Talay, Özgür Topaç ise bronz madalya kazandı.İlk yılında iki madalya birdenBu yıl açılan Aşçılık Programının ilk yılında büyük başarı gösterdiğini belirten Yüksekokul Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Olcay Ekşi, "Başta bize her zaman destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Şengörür olmak üzere, bu yarışmada altın ve bronz madalya alarak, ödül kazandıran öğrencilerimize ve Aşçılık Programı öğretim elemanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.Uluslararası İstanbul Mutfak günlerinin Avrupa'nın ve Türkiye'nin uzun soluklu ve en önemli yarışmalarından birisi olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Evrim Karaca ise, böylesine bir yarışmaya öğrencilerimizin katılması ve deneyim kazanmaları onların sektöre hazırlanmaları için önemli bir fırsat olmasının yanı sıra öğrencilerin sektörün ileri gelen şefleri ve gurmeleriyle tanışması açısından da önemli bir imkan olduğunu söyledi.Üç aylık bir zaman sürecinin sonunda yarışmaya hazırlandıklarını belirten Öğr. Gör. Mehmet Selman Bayındır da, yarışma yemekleri belirlenirken Türk mutfağının seçkin ve özgün yemeklerini tercih ederek başarı elde ettiklerini dile getirdi.Öğr. Gör. Aykut Aybaş ise, "Kendi kategorilerinde 30 üniversiteden farklı ekiplerin katılmış olduğu yarışmada öğrencilerimizin altın ve bronz madalya ile dönmeleri okulda aldıkları aşçılık eğitiminin başarılı olduğunu göstermektedir" diye konuştu.Aldıkları ödülden son derece memnun olduklarını söyleyen Öğr. Gör. Ali Çakır ise, bölüm olarak gelecek yılda Türk Mutfağına olan katkılarının artarak devam edeceğini vurguladı.