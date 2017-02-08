08.02.2017 12:27:03

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden birincilikle döndü

Türkiye'nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali kabul edilen TÜYAP 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Yarışması'nda Aliağa'yı temsil eden Volkan Ataç, yarışmada hazırladığı 'Et Teşhir Tabağı', birinci olarak altın madalyayı almayı hak kazandı.

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Türkiye'nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali kabul edilen TÜYAP 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Yarışması'nda Aliağa'yı temsil eden Volkan Ataç, yarışmada hazırladığı 'Et Teşhir Tabağı', birinci olarak altın madalyayı almayı hak kazandı.2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen Bergama Kozak Yaşam Vadisi ve Bursa Esman Müze Cafe'nin sponsorluğunda katıldığı 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nden büyük bir başarıyla dönen Volkan Ataç, Aliağalıları gururlandırdı.Bugüne kadar katıldığı yarışmalarda Aliağa'daki firmalardan hiçbir şekilde maddi ve manevi destek görmediğini belirten Ataç, Aliağa'nın adını uluslararası organizasyonlarda duyurmasına rağmen özellikle sponsor bulmakta zorluk çektiğini, kendi memleketinden destek alamamasının üzücü olduğunu dile getirdi.Volkan Ataç, sponsor bulursa 20 Şubat'ta Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek olan 'Ulusal Ege Şefler Şampiyonası'nda da Aliağa'nın adını duyuracağını söyledi.